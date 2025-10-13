ХАМАС оприлюднив імена 20 заручників, яких передадуть Ізраїлю

Палестинський рух ХАМАС опублікував список із 20 живих заручників, яких планує звільнити в рамках угоди з Ізраїлем.

Військове крило ХАМАСу, бригади Аль-Кассам, оприлюднило імена 20 живих ізраїльських заручників, яких, як очікується, незабаром буде звільнено.

До списку входять 20 заручників, імена яких вже були надані Ізраїлю раніше в рамках переговорів та які були підтверджені для звільнення в рамках угоди.

За даними ізраїльських ЗМІ, першими заручниками, яких ХАМАС звільнить з північної частини Сектора Газа, є Матан Ангрест, брати Галі та Зів Берман, Алон Охель, Ейтан Мор та Омрі Міран.

Інші 14 живих заручників будуть звільнені пізніше з різних районів Гази.

Родини шести осіб вже отримали відповідне повідомлення.

"Червоний хрест" виїхав по заручників

За даними Армії оборони Ізраїлю, конвой автомобілів "Червоного Хреста" вже прямує до місця передачі у північній частині Сектора Газа, щоб забрати кількох заручників.

Комітет доправить заручників до військ армії Ізраїлю в Газі. Звідти їх будуть супроводжувати до військової бази поблизу Реїма, де вони пройдуть первинне медичне та психіатричне обстеження і зустрінуться зі своїми родинами.