Головна » Новини » У світі

ХАМАС оприлюднив імена 20 заручників, яких передадуть Ізраїлю

Сектор Газа, Понеділок 13 жовтня 2025 07:39
UA EN RU
ХАМАС оприлюднив імена 20 заручників, яких передадуть Ізраїлю Фото: прапор Міжнародного Комітету Червоного Хреста (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Палестинський рух ХАМАС опублікував список із 20 живих заручників, яких планує звільнити в рамках угоди з Ізраїлем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та CNN.

Військове крило ХАМАСу, бригади Аль-Кассам, оприлюднило імена 20 живих ізраїльських заручників, яких, як очікується, незабаром буде звільнено.

До списку входять 20 заручників, імена яких вже були надані Ізраїлю раніше в рамках переговорів та які були підтверджені для звільнення в рамках угоди.

ХАМАС оприлюднив імена 20 заручників, яких передадуть Ізраїлю

За даними ізраїльських ЗМІ, першими заручниками, яких ХАМАС звільнить з північної частини Сектора Газа, є Матан Ангрест, брати Галі та Зів Берман, Алон Охель, Ейтан Мор та Омрі Міран.

Інші 14 живих заручників будуть звільнені пізніше з різних районів Гази.

Родини шести осіб вже отримали відповідне повідомлення.

"Червоний хрест" виїхав по заручників

За даними Армії оборони Ізраїлю, конвой автомобілів "Червоного Хреста" вже прямує до місця передачі у північній частині Сектора Газа, щоб забрати кількох заручників.

Комітет доправить заручників до військ армії Ізраїлю в Газі. Звідти їх будуть супроводжувати до військової бази поблизу Реїма, де вони пройдуть первинне медичне та психіатричне обстеження і зустрінуться зі своїми родинами.

ХАМАС оприлюднив імена 20 заручників, яких передадуть Ізраїлю

План Трампа щодо Сектора Газа

Мирний план Дональда Трампа з припинення війни в Секторі Газа, який він оприлюднив минулого тижня, складається з 20 пунктів і передбачає створення міжнародної "Ради миру", яка здійснюватиме нагляд за Палестинським комітетом із управління анклавом.

З 6 жовтня в Єгипті тривають непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАС, посередниками в яких виступають представники Єгипту, США і Катару.

9 жовтня Трамп оголосив про досягнення домовленості між Ізраїлем та ХАМАС щодо реалізації першої фази його мирного плану.

Згідно з угодою, ізраїльська армія відведе війська на нові позиції всередині Сектора Газа, зберігаючи контроль приблизно над 53% території анклаву. Після цього протягом трьох діб ХАМАС має звільнити всіх 48 ізраїльських заручників, яких досі утримує.

Додамо, що сьогодні, 13 жовтня, в Єгипті відбудеться "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху", присвячений врегулюванню ситуації на Близькому Сході та досягненню сталого миру в регіоні. Запланована участь лідерів понад 20 держав світу.

