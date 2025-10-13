ХАМАС обнародовал имена 20 заложников, которых передадут Израилю
Палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 20 живых заложников, которых планирует освободить в рамках соглашения с Израилем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel и CNN.
Военное крыло ХАМАСа, бригады Аль-Кассам, обнародовало имена 20 живых израильских заложников, которые, как ожидается, вскоре будут освобождены.
В список входят 20 заложников, имена которых уже были предоставлены Израилю ранее в рамках переговоров и которые были подтверждены для освобождения в рамках соглашения.
По данным израильских СМИ, первыми заложниками, которых ХАМАС освободит из северной части Сектора Газа, являются Матан Ангрест, братья Гали и Зив Берман, Алон Охель, Эйтан Мор и Омри Миран.
Остальные 14 живых заложников будут освобождены позже из разных районов Газы.
Семьи шести человек уже получили соответствующее уведомление.
"Красный крест" выехал за заложниками
По данным Армии обороны Израиля, конвой автомобилей "Красного Креста" уже направляется к месту передачи в северной части Сектора Газа, чтобы забрать нескольких заложников.
Комитет доставит заложников к войскам армии Израиля в Газе. Оттуда их сопроводят к военной базе вблизи Реима, где они пройдут первичное медицинское и психиатрическое обследование и встретятся со своими семьями.
План Трампа по Сектору Газа
Мирный план Дональда Трампа по прекращению войны в Секторе Газа, который он обнародовал на прошлой неделе, состоит из 20 пунктов и предусматривает создание международного "Совета мира", который будет осуществлять надзор за Палестинским комитетом по управлению анклавом.
С 6 октября в Египте продолжаются непрямые переговоры между Израилем и ХАМАС, посредниками в которых выступают представители Египта, США и Катара.
9 октября Трамп объявил о достижении договоренности между Израилем и ХАМАС по реализации первой фазы его мирного плана.
Согласно договору, израильская армия отведет войска на новые позиции внутри Сектора Газа, сохраняя контроль примерно над 53% территории анклава. После этого в течение трех суток ХАМАС должен освободить всех до сих пор удерживаемых 48 израильских заложников.
Добавим, что сегодня, 13 октября, в Египте состоится "Саммит мира в Шарм-эль-Шейхе", посвященный урегулированию ситуации на Ближнем Востоке и достижению устойчивого мира в регионе. Запланировано участие лидеров более 20 государств мира.