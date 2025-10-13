ХАМАС обнародовал имена 20 заложников, которых передадут Израилю

Палестинское движение ХАМАС опубликовало список из 20 живых заложников, которых планирует освободить в рамках соглашения с Израилем.

Военное крыло ХАМАСа, бригады Аль-Кассам, обнародовало имена 20 живых израильских заложников, которые, как ожидается, вскоре будут освобождены.

В список входят 20 заложников, имена которых уже были предоставлены Израилю ранее в рамках переговоров и которые были подтверждены для освобождения в рамках соглашения.

По данным израильских СМИ, первыми заложниками, которых ХАМАС освободит из северной части Сектора Газа, являются Матан Ангрест, братья Гали и Зив Берман, Алон Охель, Эйтан Мор и Омри Миран.

Остальные 14 живых заложников будут освобождены позже из разных районов Газы.

Семьи шести человек уже получили соответствующее уведомление.

"Красный крест" выехал за заложниками

По данным Армии обороны Израиля, конвой автомобилей "Красного Креста" уже направляется к месту передачи в северной части Сектора Газа, чтобы забрать нескольких заложников.

Комитет доставит заложников к войскам армии Израиля в Газе. Оттуда их сопроводят к военной базе вблизи Реима, где они пройдут первичное медицинское и психиатрическое обследование и встретятся со своими семьями.