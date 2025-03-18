ХАМАС міг звільнити заручників для продовження перемир'я, але вибрав війну, - Білий дім

Представник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз у розмові з ізраїльською пресою висловився про масштабні удари ЦАХАЛ по об'єктах ХАМАС на території палестинського анклаву цієї ночі.

"ХАМАС міг звільнити заручників, щоб продовжити перемир'я, але натомість вибрав відмову та війну", - сказав американський чиновник журналістам.

Прес-секретарка Білого дому Керолайн Лівітт сказала для Fox News, що 17 березня Ізраїль проконсультувався з адміністрацією президента США Дональда Трампа щодо його ударів по Сектору Газа.

Таким чином у Трампа підтвердили дані видання Axios, в яких вказувалося із посиланням на неназваних ізраїльських чиновників, що Єрусалим заздалегідь поінформував адміністрацію американського президента про атаку разом із цілями відновлення військових операцій в Газі.

Нагадаємо, раніше президент США Трамп публічно виступив із попередженням до ХАМАС, вимагаючі звільнення бойовиками усіх заручників у Секторі Газа, та заявляв, що в іншому випадку "нехай почнеться пекло".

Зокрема, як писало РБК-Україна, у лютому Трамп заявив, що угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС має бути скасовано, якщо угруповання не звільнить усіх заручників до полудня сьогоднішньої суботи. Президент США тоді пригрозив, що якщо цього не буде, то почнеться справжнє пекло. Водночас додав, що рішення також залежатиме від Ізраїлю.

Відновлення військової операції Ізраїлю у Газі

Як повідомлялося раніше, цієї ночі, 18 березня, ізраїльська армія завдала масованих ударів по цілях бойовиків ХАМАС на території палестинського анклаву.

В Офісі прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу заявлялося про заклик до ЦАХАЛ "діяти рішуче" проти ХАМАС на тлі відмови бойовиків звільнити ізраїльських заручників.

Також у Нетаньягу зазначили, що організація ХАМАС "відкинула усі отримані пропозиції" від спецпосланника США на Близькому Сході Стіва Віткоффа та інших посередників щодо продовження перемир'я в Газі.

Як додали в Офісі ізраїльського прем'єра, плани щодо відновлення операцій ЦАХАЛу були схвалені минулого тижня політичним ешелоном країни.

Між тим арабські ЗМІ із посиланням на медиків Гази інформують, що внаслідок ізраїльських авіаударів 18 березня, за останніми даними, вже загинули 130 осіб на усій території анклаву.

Детальніше про масовану ізраїльську атаку на Газу цієї ночі читайте в матеріалі РБК-Україна.