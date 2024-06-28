ХАМАС має бути ліквідовано, - Байден

Байден аргументує це тим, що лише ХАМАС хоче війни.

"Єдиний, хто хоче продовження війни - ХАМАС. Єдине, в чому я відмовив Ізраїлю, - це 2000-фунтові бомби, які не повинні застосовуватися в населених пунктах", - заявив Байден, наголосивши, що США за його президентства є "найбільшим прихильником Ізраїлю".

Тому, за словами Байдена, організацію слід ліквідувати.

"Хамас має бути ліквідований, але треба бути обережним зі зброєю, яку ви використовуєте у населених пунктах", - сказав Байден.

У свою чергу Трамп назвав Байдена "палестинцем" і не дав відповіді на пряме запитання, чи підтримує він створення незалежної палестинської держави.

"Треба Ізраїлю закінчити його роботу", – сказав Трамп про продовження війни у Секторі Газа.