Україна не виграє цієї війни, - Трамп на дебатах з Байденом
Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що Україна не виграє війну проти Росії.
Про це він заявив на дебатах із чинним президентом Америки Джо Байденом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію "Суспільне новини".
Трамп зазначив, що у країни закінчуються люди та солдати.
"Україна не виграє цю війну. У них закінчуються люди, у них закінчуються солдати. Вони втратили так багато людей. Вони втратили ці величні міста із золотими тисячолітніми куполами – і все через нього (Байдена, - ред.) та дурні рішення, які він прийняв. Росія ніколи не напала б, якби я був президентом", – заявив Трамп.
Також він зазначив, що за його президентства Путін не забирав землі.
"Росія забрала багато землі за Обами, за Байдена. А при мені - ні. Путін знав, що зі мною не можна грати", - сказав кандидат у президенти США.
Нагадаємо, що Дональд Трамп у ході дебатів назвав неприйнятною "мирну" пропозицію Путіна щодо України.
У свою чергу, чинний президент США Джо Байден заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зупиниться на Україні. Далі він піде на Польщу та Білорусь.
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