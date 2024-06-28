ХАМАС должен быть ликвидирован, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что террористическая организация ХАМАС должна быть ликвидирована.
Об этом он сказал в ходе дебатов с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, передает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию "Суспільне новини".
Байден аргументирует это тем, что только ХАМАС хочет войны.
"Единственный, кто хочет продолжения войны - ХАМАС. Единственное, в чем я отказал Израилю, - это 2000-фунтовые бомбы, которые не должны применяться в населенных пунктах", - заявил Байден, подчеркнув, что США при его президентстве являются "самым большим сторонником Израиля".
Поэтому, по словам Байдена, организацию нужно ликвидировать.
"ХАМАС должен быть ликвидирован, но нужно быть осторожным с оружием, которое вы используете в населенных пунктах", - сказал Байден.
В свою очередь, Трамп назвал Байдена "палестинцем" и не дал ответа на прямой вопрос, поддерживает ли он создание независимого палестинского государства.
"Надо Израилю закончить его работу", - сказал Трамп о продолжении войны в Секторе Газа.
Напомним, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе дебатов заявил, что Украина не выигрывает войну против России. По его словам, у страны заканчиваются люди и военные.
В то же время, Дональд Трамп назвал неприемлемым мирное предложение российского диктатора Владимира Путина касательно окончания войны в Украине.
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