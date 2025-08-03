ХАМАС не хоче угоди, угруповання потрібно знищити, - Нетаньяху

Заява Нетаньяху була зроблена після нещодавно опублікованих відео, на яких зафіксовано двох сильно виснажених заручників у Секторі Гази.

За словами Нетаньяху, ці ролики доводять, що ХАМАС не зацікавлений у досягненні угоди про звільнення заручників. Крім того, ці кадри зміцнили його вирішити "ліквідувати" терористичне угруповання.

"Я прекрасно розумію, чого хоче ХАМАС. Йому не потрібна угода. Він хоче нас зломити - цими жахливими відео, цією брехливою пропагандою жахів, яку він поширює по всьому світу", - каже Нетаньяху.

Звертаючись до ізраїльської громадськості, прем'єр заявив, що був "шокований жахливими відео", після чого поговорив із сім'ями заручників. Він додав, що ХАМАС морить полонених голодом "так само, як нацисти морили голодом євреїв".

"Але ми не зламаємося. Я сповнений ще більшої рішучості звільнити наших полонених синів, знищити ХАМАС і гарантувати, що Газа більше ніколи не буде становити загрозу Ізраїлю", - резюмував Нетаньяху.