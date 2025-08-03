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ХАМАС не хочет сделки, группировку нужно уничтожить, - Нетаньяху

Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС не хочет сделки по заложникам. Он добавил, что полон решимости уничтожить группировку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Заявление Нетаньяху последовало после недавно опубликованных видео, на которых запечатлены два сильно истощенных заложников в Секторе Газа.

По словам Нетаньяху, эти ролики доказывают, что ХАМАС не заинтересован в достижении сделки об освобождении заложников. Кроме того, эти кадры укрепили его решить "ликвидировать" террористическую группировку.

"Я прекрасно понимаю, чего хочет ХАМАС. Ему не нужна сделка. Он хочет нас сломить - этими ужасающими видео, этой лживой пропагандой ужасов, которую он распространяет по всему миру", - говорит Нетаньяху.

Обращаясь к израильской общественности, премьер заявил, что был "шокирован ужасающими видео", после чего поговорил с семьями заложников. Он добавил, что ХАМАС морит пленных голодом "так же, как нацисты морили голодом евреев".

"Но мы не сломаемся. Я полон еще большей решимости освободить наших пленных сыновей, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше никогда не будет представлять угрозу Израилю", - резюмировал Нетаньяху.

Демилитаризация ХАМАС и призыв стран

Напомним, на днях спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф побывал в Газе, а также встречался с семьями израильских заложников. На этой встрече он сказал, что ХАМАС якобы заявил о готовности к демилитаризации (разоружению).

При этом он отметил, что новостей о прогрессе в переговорах о заложниках нет. Также он сказал, что работает в месте с Израилем над планом завершения войны в Секторе Газа.

Еще стоит отметить, что на опубликованные видео ХАМАСом, отреагировал не только Нетантяху. По словам канцлера Германии Фридрих Мерца, кадры говорят, что "ХАМАС больше не должен играть никакой роли в будущем Газы".

Кроме того, сегодня министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал ХАМАС сложить оружие и освободить заложников. Он подчеркнул, что международная гуманитарная помощь должна быть доставлена населению Газы как можно скорее и в полном объеме.

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НетаньяхуХАМАСИзраильСектор Газа