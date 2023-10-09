ХАМАС два роки обманював Ізраїль перед нападом. Reuters розкрив головний прийом

Два роки палестинський ісламістський рух ХАМАС використовував хитрощі, щоб переконати Ізраїль в небажанні воювати. Териристи застосували "безпрецедентну тактику розвідки", зокрема, побудувавши макет ізраїльського поселення в секторі Газа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише видання з посиланням на джерело, близьке до ХАМАС, тоді як Ізраїль був переконаний у тому, що він стримує втомлений від війни ХАМАС, надаючи економічні стимули працівникам Гази, бойовики угруповання проходили підготовку та тренування, часто на очах.

За словами джерела, "ХАМАС створив в Ізраїлю враження, що він не готовий до бою".

"ХАМАС використав безпрецедентну розвідувальну тактику, щоб ввести Ізраїль в оману останніми місяцями, створюючи в громадськості враження, що він не бажає вступати в боротьбу чи конфронтацію з Ізраїлем під час підготовки до цієї масштабної операції", - сказало джерело.

Ізраїль визнає, що був захоплений зненацька нападом.

"Це наше 11 вересня. Вони спіймали нас. Вони здивували нас і швидко прийшли з багатьох місць - як з повітря, так і з землі та з моря", - заявив майор Нір Дінар, представник Армії оборони Ізраїлю.

Крім того, представник ХАМАС у Лівані Усама Хамдан заявив Reuters, що напад показав, що палестинці мають волю до досягнення своїх цілей "незалежно від військової могутності та можливостей Ізраїлю".

Будівництво макету поселення

Як йдеться у статті, одним із найяскравіших елементів підготовки стало будівництво макета ізраїльського поселення в секторі Газа, де вони відпрацьовували висадку військового десанту та тренувалися штурмувати його, повідомило джерело, близьке до ХАМАСу, додавши, що вони навіть зняли на відео маневри.

"Ізраїль, звісно, їх бачив, але вони були переконані, що ХАМАС не зацікавлений у конфронтації", - сказало джерело.

Тим часом ХАМАС прагнув переконати Ізраїль, що його більше турбує забезпечення того, щоб робітники в Газі з більш ніж двома мільйонами жителів мали доступ до робочих місць за кордоном і не були зацікавлені в розв'язанні нової війни.

"ХАМАСу вдалося створити враження, що воно не готове до військової авантюри проти Ізраїлю", - сказало джерело.

За словами іншого представника ізраїльської армії, вважалося, що той факт, що вони приходять на роботу і привозять гроші до Гази, створить певний рівень спокою.

"Ми помилялися", – констатував він.

Джерело в ізраїльських службах безпеки визнало, що служби безпеки Ізраїлю були обдурені ХАМАСом.

"Вони змусили нас думати, що їм потрібні гроші. І весь час вони брали участь у навчаннях/тренуваннях, доки не влаштували бунт", - сказало джерело.

Відмова від військових операцій проти Ізраїлю

Як уточнює Reuters, в рамках своїх хитрощів в останні два роки ХАМАС утримувався від військових операцій проти Ізраїлю, тоді як інше ісламістське озброєне угрупування, що базується в Газі, відоме як "Ісламський джихад", зробило серію власних нападів і ракетних обстрілів.

Подробиці атаки ХАМАСу

Коли настав день (атаки 7 жовтня, - ред.), операцію терористів було розділено на чотири частини, повідомило джерело в ХАМАС.

"Першим кроком став обстріл із 3000 ракет, випущених із сектору Газа, який співпав із вторгненням бойовиків, які перелетіли кордон на дельтапланах, - цитує видання слова джерела.

Як тільки винищувачі на дельтапланах опинилися на землі, вони зайняли територію, щоб елітний підрозділ терористів міг штурмувати укріплену електронну та цементну стіну, яка відокремлює сектор Газа від поселень і була збудована Ізраїлем для запобігання проникненню.

Бойовики застосували вибухівку, щоб прорвати загородження, а потім перетнули територію на мотоциклах. Бульдозери розширили проломи, і на повнопривідних автомобілях в'їхало ще більше бойовиків.

За словами джерела, підрозділ ХАМАС атакував штаб-квартиру ізраїльської армії на півдні Гази та заблокував її зв'язок, позбавивши особового складу можливості дзвонити командирам чи один одному.

Заключна частина нападу включала переміщення заручників до сектору Газа, що в основному було досягнуто на ранніх етапах атаки, повідомило джерело, близьке до ХАМАС.

Джерело в ізраїльських службах безпеки повідомило, що ізраїльські війська на півдні поблизу сектора Газа не повністю укомплектовані, оскільки деякі з них були перекинуті на Західний берег для захисту ізраїльських поселенців після сплеску насильства між ними та палестинськими бойовиками. скористалися цим", - сказало джерело.

Ситуація в Ізраїлі

7 жовтня,бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїлю було випущено тисячі ракет і снарядів. На ранок 9 жовтня ЦАХАЛ атакував бойовиків та їх інфраструктуру в Секторі Газа.

В Ірані заявили про непричетність Тегерана до масштабного нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль, а в Китаї стурбовані загостренням конфлікту між Палестиною та Ізраїлем. Держава закликає до негайного припинення бойових дій задля захисту цивільного населення.