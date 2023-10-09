ХАМАС два года обманывал Израиль перед нападением. Reuters раскрыл главную уловку

Два года палестинское исламистское движение ХАМАС использовало уловки, чтобы убедить Израиль в нежелании воевать. Террористы применили "беспрецедентную тактику разведки", в частности, построив макет израильского поселения в секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как пишет издание со ссылкой на источник, близкий к ХАМАС, в то время как Израиль был убежден в том, что он сдерживает уставший от войны ХАМАС, предоставляя экономические стимулы работникам Газы, боевики группировки проходили подготовку и тренировку, часто на виду.

По словам источника, "ХАМАС создал у Израиля впечатление, что он не готов к бою".

"ХАМАС использовал беспрецедентную разведывательную тактику, чтобы ввести Израиль в заблуждение в последние месяцы, создавая у общественности впечатление, что он не желает вступать в борьбу или конфронтацию с Израилем во время подготовки к этой масштабной операции", - сказал источник.

Израиль признает, что был застигнут врасплох нападением.

"Это наше 11 сентября. Они поймали нас. Они удивили нас и быстро пришли из многих мест – как с воздуха, так и с земли и с моря", - заявил майор Нир Динар, представитель Армии обороны Израиля.

Кроме того, представитель ХАМАС в Ливане Усама Хамдан заявил Reuters, что нападение показало, что у палестинцев есть воля к достижению своих целей "независимо от военной мощи и возможностей Израиля".

Строительство макета поселения

Как говорится в статье, одним из наиболее ярких элементов подготовки стало строительство макета израильского поселения в секторе Газа, где они отрабатывали высадку военного десанта и тренировались штурмовать его, сообщил источник, близкий к ХАМАСу, добавив, что они даже сняли на видео маневры.

"Израиль, конечно, их видел, но они были убеждены, что ХАМАС не заинтересован в конфронтации", - сказал источник.

Тем временем ХАМАС стремился убедить Израиль, что его больше заботит обеспечение того, чтобы рабочие в Газе с более чем двумя миллионами жителей, имели доступ к рабочим местам за границей и не были заинтересованы в развязывании новой войны.

"ХАМАСу удалось создать впечатление, что оно не готово к военной авантюре против Израиля", - сказал источник.

По словам другого представителя израильской армии, считалось, что тот факт, что они приходят на работу и привозят деньги в Газу, создаст определенный уровень спокойствия.

"Мы ошибались", - констатировал он.

Источник в израильских службах безопасности признал, что службы безопасности Израиля были обмануты ХАМАСом

"Они заставили нас думать, что им нужны деньги. И все время они участвовали в учениях/тренировках, пока не устроили бунт", - сказал источник.

Отказ от военных операций против Израиля

Как уточняет Reuters, в рамках своих уловок в последние два года ХАМАС воздерживался от военных операций против Израиля, в то время как другая базирующаяся в Газе исламистская вооруженная группировка, известная как "Исламский джихад", предприняла серию собственных нападений и ракетных обстрелов.

Подробности атаки ХАМАСа

Когда настал день (атаки 7 октября, - ред.), операция террористов была разделена на четыре части, сообщил изданию источник в ХАМАС.

"Первым шагом стал обстрел из 3000 ракет, выпущенных из сектора Газа, который совпал с вторжением боевиков, перелетевших границу на дельтапланах, - цитирует издание слова источника.

Как только истребители на дельтапланах оказались на земле, они заняли территорию, чтобы элитное подразделение террористов могло штурмовать укрепленную электронную и цементную стену, которая отделяет сектор Газа от поселений и была построена Израилем для предотвращения проникновения.

Боевики применили взрывчатку, чтобы прорвать заграждения, а затем пересекли территорию на мотоциклах. Бульдозеры расширили проломы, и на полноприводных автомобилях въехало еще больше боевиков.

По словам источника, подразделение ХАМАС атаковало штаб-квартиру израильской армии на юге Газы и заблокировало ее связь, лишив личного состава возможности звонить командирам или друг другу.

Заключительная часть нападения включала перемещение заложников в сектор Газа, что в основном было достигнуто на ранних этапах атаки, сообщил Reuters источник, близкий к ХАМАС.

Источник в израильских службах безопасности сообщил, что израильские войска на юге вблизи сектора Газа не полностью укомплектованы, поскольку некоторые из них были переброшены на Западный берег для защиты израильских поселенцев после всплеска насилия между ними и палестинскими боевиками."Они ( ХАМАС, - ред.) воспользовались этим", - сказал источник.

Ситуация в Израиле

7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. На утро 9 октября ЦАХАЛ атаковал боевиков и их инфраструктуру в Секторе Газа.

В Иране заявили о непричастности Тегерана к масштабному нападению группировки ХАМАС на Израиль, а в Китае обеспокоены обострением конфликта между Палестиной и Израилем. Государство призывает к немедленному прекращению боевых действий для защиты гражданского населения.