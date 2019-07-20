Хакеры взломали соцсети и почту лондонской полиции

Хакеры взломали электронную почту и страницу в Twitter Скотланд-Ярда (штаб квартира полиции Лондона). Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что с почтового адреса полиции начали поступать "необычные сообщения". Также, на странице Скотланд-Ярда в Twitter начали появляться "странные посты", среди которых был призыв освободить находящегося в тюрьме рэп-исполнителя Digga D, а также нецензурные оскорбления в адрес правоохранительных органов.

В Скотланд-Ярде заявили, что сейчас пытаются обеспечить безопасность данных, и призывают игнорировать всю фейкову информацию. Правохранители пытаются установить причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах хакеры похитили информацию из базы погранслужбы, в результате чего получили доступ к фотографиям путешественников и номерных знаков автомобилей в результате взлома в конце мая.

РБК-Украина писало, что хакерами было взломано несколько специальных закрытых сайтов, которые связанны с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов, и выгружено их содержимое.