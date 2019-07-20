Хакери зламали соцмережі і пошту лондонської поліції

Хакери зламали електронну пошту і сторінку в Twitter Скотланд-Ярду (штаб квартира поліції Лондона). Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що з поштової адреси поліції почали надходити "незвичайні повідомлення". Також, на сторінці Скотланд-Ярду в Twitter почали з'являтися "дивні пости", серед яких був заклик звільнити реп-виконавця Digga D, який перебуває у в'язниці, а також нецензурні образи на адресу правоохоронних органів.

У Скотланд-Ярді заявили, що зараз намагаються забезпечити безпеку даних, і закликають ігнорувати всю фейковий інформацію. Правоохоронці намагаються встановити причини того, що сталося.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах хакери викрали інформацію з бази прикордонної служби, в результаті чого отримали доступ до фотографій мандрівників і номерних знаків автомобілів в результаті злому в кінці травня.

РБК-Україна писало, що хакерами було зламано кілька спеціальних закритих сайтів, які пов'язані з Федеральним бюро розслідувань Сполучених Штатів, і вивантажено їх вміст.