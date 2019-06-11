ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Хакеры похитили информацию из базы погранслужбы США

Новости » Происшествия    11.06.2019 - 06:12
Хакеры похитили информацию из базы погранслужбы США
Иллюстративное фото (flickr.com/iabeta)

В результате взлома были похищены фото путешественников и номерных знаков их автомобилей

В Соединенных Штатах хакеры получили доступ к фотографиям путешественников и номерных знаков автомобилей в результате взлома в конце мая. Об этом сообщила Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP), передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Согласно сообщению, 31 мая подрядчик ведомства загрузил собранные погранслужбой фотографии граждан и автомобильных номеров в собственную сеть.

"Сеть субподрядчика была впоследствии скомпрометирована злонамеренной кибератакой", - рассказали в погранслужбе.

Отмечается, что служба уведомила Конгресс о случившемся и работает с правоохранителями над установлением размеров утечки и возможными ответными мерами.

В CBP утверждают, что ни одно фото пока не появилось в интернете.

Кто стоит за атакой и скольких человек коснулся взлом, не сообщается, также не называют подрядчика, допустившего утечку.

В то же время источник газеты The New York Times утверждает, что в результате атаки пострадали данные не более 100 тыс. человек.

Напомним, в апреле хакеры взломали несколько специальных закрытых сайтов, связанных с Федеральным бюро расследований Соединенных Штатов, и выгрузили их содержимое. 

Минюст США предоставит Конгрессу документы расследования Мюллера Сенат США одобрил запрет на выдачу виз за вмешательство в выборы
Новости Украины Соединенные Штаты Америкихакеры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь