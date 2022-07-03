Хакеры взломали аккаунты британской армии в Twitter и YouTube

Аккаунты британской армии в Twitter и YouTube поддались взлому. Сейчас там размещена реклама с розыгрышами NFT-токенов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Великобритании в Twitter.
"Нам известно о взломе аккаунтов армии в Twitter и YouTube, ведется расследование", - сказано в сообщении ведомства.
Также отмечается, что представители британской армии очень серьезно относятся к безопасности информации и решают возникшую проблему. При этом остальные детали взлома обещают сообщить позже.
Напомним, ранее стало известно, что российские хакеры провели кибератаки на несколько норвежских компаний. В результате работа веб-ресурсов предприятий была нарушена.
Также мы писали, что российская хакерская группировка Killnet совершила массовую кибератаку на госструктуры и частные предприятия Литвы.
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