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Хакеры взломали аккаунты британской армии в Twitter и YouTube

Иллюстративное фото: хакеры взломали аккаунты британской армии в Twitter и YouTube (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Аккаунты британской армии в Twitter и YouTube поддались взлому. Сейчас там размещена реклама с розыгрышами NFT-токенов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Великобритании в Twitter.

"Нам известно о взломе аккаунтов армии в Twitter и YouTube, ведется расследование", - сказано в сообщении ведомства.

Также отмечается, что представители британской армии очень серьезно относятся к безопасности информации и решают возникшую проблему. При этом остальные детали взлома обещают сообщить позже.

Напомним, ранее стало известно, что российские хакеры провели кибератаки на несколько норвежских компаний. В результате работа веб-ресурсов предприятий была нарушена.

Также мы писали, что российская хакерская группировка Killnet совершила массовую кибератаку на госструктуры и частные предприятия Литвы.

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