Хакеры РФ атаковали госучреждения Литвы из-за ограничения транзита в Калининград

Российская хакерская группировка Killnet совершила массовую кибератаку на госструктуры и частные предприятия Литвы. Причиной атаки стало ограничение на транзит в Калининград.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews , об этом заявили в Национальном центре кибербезопасности Литвы.

Отмечается, что массовая DDoS-атака была направлена на сеть защищенной передачи государственной информации, правительственные сайты и частные компании страны. После этого порталы перестали работать, ведется работа по их восстановлению.

При этом в центре кибербезопасности предупредили, что в ближайшие дни атаки могут продолжиться и стать еще сильнее, особенно в сферах транспорта, энергетики и финансов.

Хакерская группировка Killnet заявила, что "атаки продолжатся, если Литва не прекратит ограничение транзита".