Хакеры РФ атаковали госучреждения Литвы из-за ограничения транзита в Калининград
Российская хакерская группировка Killnet совершила массовую кибератаку на госструктуры и частные предприятия Литвы. Причиной атаки стало ограничение на транзит в Калининград.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews, об этом заявили в Национальном центре кибербезопасности Литвы.
Отмечается, что массовая DDoS-атака была направлена на сеть защищенной передачи государственной информации, правительственные сайты и частные компании страны. После этого порталы перестали работать, ведется работа по их восстановлению.
При этом в центре кибербезопасности предупредили, что в ближайшие дни атаки могут продолжиться и стать еще сильнее, особенно в сферах транспорта, энергетики и финансов.
Хакерская группировка Killnet заявила, что "атаки продолжатся, если Литва не прекратит ограничение транзита".
Напомним, Литва с 18 июня перестала совершать транзит ряда российских товаров в Калининград.
Также мы писали, что, по словам президента Литвы Гитанаса Науседы, его страна не намерена отменять ограничения на транзит после угроз РФ.
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