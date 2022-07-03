Хакери зламали акаунти британської армії в Twitter та YouTube

Акаунти британської армії в Twitter і YouTube піддалися злому. Зараз там розміщена реклама з розіграшами NFT-токенів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Великобританії у Twitter.
"Нам відомо про злом акаунтів армії в Twitter і YouTube, ведеться розслідування", - сказано в повідомленні відомства.
Також наголошується, що представники британської армії дуже серйозно ставляться до безпеки інформації і вирішують проблему. При цьому інші деталі злому обіцяють повідомити пізніше.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські хакери провели кібератаки на кілька норвезьких компаній. В результаті робота веб-ресурсів підприємств була порушена.
Також ми писали, що російське хакерське угруповання Killnet здійснило масову кібератаку на держструктури і приватні підприємства Литви.
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