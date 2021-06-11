ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Хакеры украли исходный код игры "FIFA 21"

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 11 июня 2021 11:29
Хакеры украли исходный код игры "FIFA 21" Фото: исходный код игры "FIFA 21" украли (pixabay.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире Electronic Arts сообщила о краже хакерами исходного кода игры "FIFA 21". Взломщики не получили доступ к данным об игроках.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

EA также сообщила, что в рамках расследования уголовного дела работает с экспертами и правоохранительными органами

"Мы расследуем недавний инцидент вторжения в нашу сеть, когда был украден ограниченный объем исходного кода игры и связанных инструментов", - сказал официальный представитель компании.

Напомним, ранее хакеры взломали почту главы канцелярии премьера Польши. Похищенная из почтового ящика информация публиковалась в российской соцсети Telegram.

Отметим, крупнейший в мире производитель мяса JBS заплатил российским хакерам 11 млн долларов. На момент выплаты компания восстановила работу большей части своих предприятий.

Кроме того, кибератака на крупную бразильскую кампанию JBS остановила производство мяса в Северной Америке и Австралии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире FIFA хакеры
NEWS
В Украине 1603 новых случая коронавируса
В Украине 1603 новых случая коронавируса
DAILY
Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Наводят мосты. Как у Зеленского налаживают отношения с регионами