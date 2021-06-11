Хакери вкрали вихідний код гри "FIFA 21"
Один з провідних виробників комп'ютерних ігор в світі Electronic Arts повідомив про крадіжку хакерами вихідного коду гри "FIFA 21". Зломщики не отримали доступ до даних про гравців.
EA також повідомила, що в рамках розслідування кримінальної справи працює з експертами та правоохоронними органами
"Ми розслідуємо недавній інцидент вторгнення в нашу мережу, коли був вкрадений обмежений обсяг вихідного коду гри і пов'язаних інструментів", - сказав офіційний представник компанії.
Нагадаємо, раніше хакери зламали пошту голови канцелярії прем'єра Польщі. Викрадена з поштової скриньки інформація публікувалася в російській соцмережі Telegram.
Зазначимо, найбільший у світі виробник м'яса JBS заплатив російським хакерам 11 млн доларів. На момент виплати компанія відновила роботу більшої частини своїх підприємств.
Крім того, кібератака на велику бразильську кампанію JBS зупинила виробництво м'яса у Північній Америці та Австралії.