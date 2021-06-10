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Не исключают атаку России: хакеры взломали почту главы канцелярии премьера Польши

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Варшава, Четверг 10 июня 2021 02:14
Не исключают атаку России: хакеры взломали почту главы канцелярии премьера Польши Фото: в Польше сообщили о российской кибератаке (freepik)
Автор: Артур Родивилов

Глава канцелярии председателя Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил о том, что хакеры взломали его частную электронную почту и его жены. Они также смогли проникнуть на его аккаунты в соцсетях.

Об этом Дворчик написал в Twitter, заметив, что речь идет о дезинформационных действиях, вероятно, со стороны России или Беларуси.

Он отметил, что похищенная из почтового ящика информация публиковалась в российской соцсети Telegram.

Согласно его убеждению, учитывая то, что он уже 11 лет имеет запрет на въезд в Россию и Беларусь и активно поддерживает демократические преобразования на территории стран бывшего СССР, он воспринимает взлом почты как "широко развернутые дезинформационные действия, содержащие фальсифицированную и манипулятивную информацию".

"В связи с сообщениями о проникновении в мой электронный ящик и жены, а также на наши аккаунты в соцсетях, об этом были поинформированы соответствующие государственные службы", - заявил Дворчик.

Дворчик отметил, что сообщение, которое было опубликовано на странице его жены в соцсетях, о взломе его почты и похищении секретных документов, является "фальсифицированным и содержит ложную информацию".

"Без сомнения, следует утверждать, что целью этой кибератаки является дезинформация, и в связи с этим соответствующие спецслужбы РП предпринимают необходимые действия по выяснению ситуации", - подчеркнул Дворчик.

Напомним, Германия имеет веские доказательства причастности России к кибератакам на Бундестаг.

Как сообщало РБК-Украина, 8 мая 2015 года хакер под псевдонимом Scaramouche проник в компьютер Меркель и получил доступ как минимум до 16 гигабайт информации.

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