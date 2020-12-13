ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Хакери вкрали дані Мінфіну США і управління з комунікацій, - Reuters

Вашингтон, Неділя 13 грудня 2020 22:15
Хакери вкрали дані Мінфіну США і управління з комунікацій, - Reuters
Фото: зламаний ноутбук (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Хакери вкрали дані Міністерства фінансів США, а також управління з комунікацій та інформації. Вони діяли за підтримки іноземного уряду.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

За даними агентства, хакерам доступний трафік електронної пошти у цих відомствах. Зломщики мали доступ до електронної пошти співробітників органів протягом кількох відомств. Зокрема, хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.

В уряді США стурбовані тим, що трапилося. В суботу з цього приводу збирався Рада нацбезпеки та оборони. Вони підозрюють, що в майбутньому хакери можуть отримати доступ до даних інших відомств.

В останні місяці в США неодноразово заявляли про атаки хакерів. Зокрема, у жовтні Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки в США (CISA) виявило хакерську атаку на урядові мережі. Даних про те, що саме хакери могли одержати після злому, немає.

Також Спеслужбы США заявляли про атаку іранських хакерів. Тоді було розіслано відео від імені праворадикальної організації, що підтримує президента США Дональда Трампа. На відео показано, як можливо зламати бази даних виборців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Сполучені Штати Америки

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся