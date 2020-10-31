США заявили о новой атаке хакеров перед выборами

Фото: хакер (freepik.com)

ФБР и Агентство по компьютерной и инфраструктурной безопасности (CISA) Министерства внутренней безопасности США прокомментировали провокационное видео, которое было направлено многим американским избирателям. Спеслужбы США считают, что оно было подготовлено иранскими хакерами.

Об этом пишет "Голос Америки".

Видео было разослано от имени праворадикальной организации, поддерживающей президента США Дональда Трампа. На видео показано, как возможно взломать базы данных избирателей.

Согласно заявлению ФБР и CISA, злоумышленники "успешно получили доступ к базе данных избирателей как минимум в одном штате". Штат не был указан, хотя на видео были видны данные избирателей Аляски.

ФБР и CISA также указали, что иранские хакеры изучали интернет-представительства нескольких штатов.

Ранее сообщалось, что неизвестные взломали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Напомним, США заявили, что сотрудники Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности недостаточно подготовились к выборам.