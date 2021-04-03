Хакеры слили в сеть данные более 500 млн пользователей Facebook

На хакерском форуме опубликовали данные как минимум 533 млн пользователей социальной сети Facebook. В сеть выложили телефонные номера и другие личные данные пользователей Facebook.

Опубликованные хакерами данные содержат личную информацию пользователей соцсети из 106 стран мира. Хакеры слили в сеть 32 миллиона записей о пользователях в США, 11 миллионов о пользователях из Британии и 6 млн о пользователях из Индии.

Напомним, это уже не первая утечка данных пользователей Facebook. В 2019 году в Британии обнаружили утечку данных более 260 млн пользователей соцсети.

Подобные инциденты случались и в Twitter. Так, в прошлом году Ирландия оштрафовала Twitter 450 тысяч евро за утечку данных пользователей из-за ошибки в мобильном приложении.