Хакери злили в мережу дані понад 500 млн користувачів Facebook

На хакерському форумі опублікували дані щонайменше 533 млн користувачів соціальної мережі Facebook. У мережу виклали телефонні номери та інші особисті дані користувачів Facebook.

Опубліковані хакерами дані містять особисту інформацію користувачів соцмережі зі 106 країн світу. Хакери злили в мережу 32 мільйони записів про користувачів в США, 11 мільйонів про користувачів з Британії та 6 млн про користувачів з Індії.

Нагадаємо, це вже не перший витік даних користувачів Facebook. У 2019 році у Британії виявили витік даних понад 260 млн користувачів соцмережі.

Подібні інциденти траплялися й у Twitter. Так, минулого року Ірландія оштрафувала Twitter 450 тисяч євро на за витік даних користувачів через помилку в мобільному застосунку.