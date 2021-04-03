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Хакери злили в мережу дані понад 500 млн користувачів Facebook

Автор: Дмитро Левицький

На хакерському форумі опублікували дані щонайменше 533 млн користувачів соціальної мережі Facebook. У мережу виклали телефонні номери та інші особисті дані користувачів Facebook.

Про це повідомило агентство Business Insider.

Опубліковані хакерами дані містять особисту інформацію користувачів соцмережі зі 106 країн світу. Хакери злили в мережу 32 мільйони записів про користувачів в США, 11 мільйонів про користувачів з Британії та 6 млн про користувачів з Індії.

Хакери опублікували телефонні номери, ідентифікатори

Нагадаємо, це вже не перший витік даних користувачів Facebook. У 2019 році у Британії виявили витік даних понад 260 млн користувачів соцмережі.

Подібні інциденти траплялися й у Twitter. Так, минулого року Ірландія оштрафувала Twitter 450 тисяч євро на за витік даних користувачів через помилку в мобільному застосунку.

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