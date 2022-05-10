Хакеры из РФ атаковали сайты украинских телеком-операторов

Российские хакеры 9 мая совершили масштабную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.
Отмечается, что россияне уже даже не пытаются скрыть свои действия и выкладывают сообщения об атаках в интернет.
"Прятаться нет смысла - весь мир знает, кто все это время маскировался за анонимными киберпреступлениями", - говорится в сообщении.
В частности, несмотря на частичную недоступность сайтов, их сети работают без перебоев. У отдельных пользователей возможно незначительное ухудшение качества доступа к интернету.
"Но в целом ни на работу компаний, ни на предоставление ими услуг своим потребителям эта DDoS-атака фактически не повлияла. Что еще раз свидетельствует об эффективных системах киберзащиты, которые удалось построить украинским представителям телеком-бизнеса", - сообщает госслужба.
Также вероятной целью кибератаки является проведение очередной информационно-психологической операции против жителей Украины. Российские преступники в очередной раз пытаются лишить украинцев доступа к интернету и к правдивой информации.
Ранее мы сообщали, что хакеры взломали спутниковое ТВ в России, напомнив о войне в Украине.
Также мы писали, что российские хакеры атаковали государственные сайты Германии.
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