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Хакери з РФ атакували сайти українських телеком-операторів

Російські хакери атакували Україну (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Російські хакери 9 травня здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

Зазначається, що росіяни вже навіть не намагаються приховати свої дії та викладають повідомлення про атаки в інтернет.

"Ховатися немає сенсу - весь світ знає, хто весь цей час маскувався за анонімними кіберзловмисниками", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, попри часткову недоступність сайтів, їхні мережі працюють без перебоїв. У окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернету.

"Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула. Що ще раз свідчить про ефективні системи кіберзахисту, які вдалося побудувати українським представникам телеком-бізнесу", - повідомляє держслужба.

Також ймовірною метою кібератаки є проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти мешканців України. Російські злочинці вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації.

Раніше ми повідомляли, що хакери зламали супутникове ТБ у Росії, нагадавши про війну в Україні.

Також ми писали, що російські хакери атакували державні сайти Німеччини.

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