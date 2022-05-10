Хакери з РФ атакували сайти українських телеком-операторів

Російські хакери 9 травня здійснили масштабну DDoS-атаку на сайти провідних телекомунікаційних компаній України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.
Зазначається, що росіяни вже навіть не намагаються приховати свої дії та викладають повідомлення про атаки в інтернет.
"Ховатися немає сенсу - весь світ знає, хто весь цей час маскувався за анонімними кіберзловмисниками", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, попри часткову недоступність сайтів, їхні мережі працюють без перебоїв. У окремих користувачів можливе незначне погіршення якості доступу до інтернету.
"Але в цілому ані на роботу компаній, ані на надання ними послуг своїм споживачам ця DDoS-атака фактично не вплинула. Що ще раз свідчить про ефективні системи кіберзахисту, які вдалося побудувати українським представникам телеком-бізнесу", - повідомляє держслужба.
Також ймовірною метою кібератаки є проведення чергової інформаційно-психологічної операції проти мешканців України. Російські злочинці вкотре намагаються позбавити українців доступу до інтернету та до правдивої інформації.
Раніше ми повідомляли, що хакери зламали супутникове ТБ у Росії, нагадавши про війну в Україні.
Також ми писали, що російські хакери атакували державні сайти Німеччини.
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