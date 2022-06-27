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Хакеры РФ атаковали госучреждения Литвы из-за ограничения транзита в Калининград

Фото: хакеры РФ атаковали госучреждения Литвы (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

Российская хакерская группировка Killnet совершила массовую кибератаку на госструктуры и частные предприятия Литвы. Причиной атаки стало ограничение на транзит в Калининград.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews, об этом заявили в Национальном центре кибербезопасности Литвы.

Отмечается, что массовая DDoS-атака была направлена на сеть защищенной передачи государственной информации, правительственные сайты и частные компании страны. После этого порталы перестали работать, ведется работа по их восстановлению.

При этом в центре кибербезопасности предупредили, что в ближайшие дни атаки могут продолжиться и стать еще сильнее, особенно в сферах транспорта, энергетики и финансов.

Хакерская группировка Killnet заявила, что "атаки продолжатся, если Литва не прекратит ограничение транзита".

Напомним, Литва с 18 июня перестала совершать транзит ряда российских товаров в Калининград.

Также мы писали, что, по словам президента Литвы Гитанаса Науседы, его страна не намерена отменять ограничения на транзит после угроз РФ.

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Российская ФедерацияЛитваКалининградСанкции против РоссииКибератака