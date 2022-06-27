Хакеры РФ атаковали госучреждения Литвы из-за ограничения транзита в Калининград

Отмечается, что массовая DDoS-атака была направлена на сеть защищенной передачи государственной информации, правительственные сайты и частные компании страны. После этого порталы перестали работать, ведется работа по их восстановлению.

При этом в центре кибербезопасности предупредили, что в ближайшие дни атаки могут продолжиться и стать еще сильнее, особенно в сферах транспорта, энергетики и финансов.

Хакерская группировка Killnet заявила, что "атаки продолжатся, если Литва не прекратит ограничение транзита".