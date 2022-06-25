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Отменит ли Литва ограничения на транзит в Калининград: Науседа дал четкий ответ

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Вильнюс, Суббота 25 июня 2022 16:33
Отменит ли Литва ограничения на транзит в Калининград: Науседа дал четкий ответ Фото: Гитанас Науседа, президент Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Литва не будет снимать ограничения на транзит в Калининградскую область РФ. Угрозы Кремля не повлияют на это решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Вполне понятно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и сохранять контроль над товарами, которые провозятся через ее территорию, и ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля", - заявил глава Литвы

Он также призвал провести консультации с ЕС по теме санкций, чтобы ограничения не навредили "ни интересам Литвы, ни международным договоренностям".

Напомним, ранее стало известно, что Литва с 18 июня перестала совершать транзит ряда российских товаров в Калининград. Речь идет о 50 процентов грузов, которые попали под санкции ЕС.

Также мы писали, что российское руководство планирует отключить Литву от общей электросети из-за ограничения на транзит в Калининградскую область.

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