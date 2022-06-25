Отменит ли Литва ограничения на транзит в Калининград: Науседа дал четкий ответ

Литва не будет снимать ограничения на транзит в Калининградскую область РФ. Угрозы Кремля не повлияют на это решение.

"Вполне понятно, что Литва должна и будет применять санкции ЕС. Литва должна и сохранять контроль над товарами, которые провозятся через ее территорию, и ни о каких "коридорах" не может быть и речи, как не может быть и речи об уступках России в ответ на угрозы Кремля", - заявил глава Литвы

Он также призвал провести консультации с ЕС по теме санкций, чтобы ограничения не навредили "ни интересам Литвы, ни международным договоренностям".