Хакери РФ атакували держустанови Литви через обмеження транзиту до Калінінграда

Наголошується, що масова DDoS-атака була спрямована на мережу захищеної передачі державної інформації, урядові сайти та приватні компанії країни. Після цього портали перестали працювати, ведеться робота щодо їх відновлення.

При цьому в центрі кібербезпеки попередили, що найближчими днями атаки можуть продовжитися і стати ще сильнішими, особливо в сферах транспорту, енергетики та фінансів.

Хакерське угруповання Killnet заявило, що "атаки продовжаться, якщо Литва не припинить обмеження транзиту".