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Хакеры продолжают атаковать украинцев "вирусными" письмами: что придумали в этот раз

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 17:04
Хакеры продолжают атаковать украинцев "вирусными" письмами: что придумали в этот раз Фото: хакеры снова рассылают украинцам опасные электронные письма (pixabay.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Хакеры массово распространяют среди украинцев опасные электронные письма якобы от Национальной академии Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу быстрого реагирования на компьютерные инциденты CETR-UA.

На частные адреса e-mail украинцы получают письма с темами "Информационный бюллетень" и "Боевое распоряжение". Отмечается, что открытие приложений, содержащиеся в письмах, приведет к запуску на компьютере вредоносной программы GammaLoad.PS1_v2.

Атаку связывают с хакерской группировкой ФСБ России - группой UAC-0010 (Armageddon).

Добавим, что с начала полномасштабной агрессии России против Украины группа активно атакует критическую информационную инфраструктуру Украины. При этом киберпреступники обычно используют болезненные для украинцев темы. Например, в мае во время аналогичной атаки члены Armageddon спекулировали на теме оккупированного Херсона.

Напомним, украинцам также рассылали электронные письма, похищающие данные.

Кроме того, закарпатские СМИ получали фейковые письма о якобы принудительной мобилизации местных венгров.

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