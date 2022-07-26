ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Хакери продовжують атакувати українців "вірусними" листами: що вигадали цього разу

Новость на русском →
Вівторок 26 липня 2022 17:04
Хакери продовжують атакувати українців "вірусними" листами: що вигадали цього разу Фото: хакери знову розсилають українцям небезпечні електронні листи (pixabay.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Хакери масово розповсюджують серед українців небезпечні електронні листи начебто від Національної академії Служби безпеки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу швидкого реагування на комп'ютерні інциденти CETR-UA.

На приватні адреси e-mail українці отримують листи із темами "Інформаційний бюлетень" та "Бойове розпорядження". Зазначається, що відкриття додатків, що містяться у листах, призведе до запуску на комп’ютері шкідливої програми GammaLoad.PS1_v2.

Атаку пов’язують із хакерським угрупованням ФСБ Росії - групою UAC-0010 (Armageddon).

Додамо, що від початку повномасштабної агресії Росії проти України група активно атакує критичну інформаційну інфраструктуру України. При цьому кіберзловмисники зазвичай використовують болючі для українців теми. Наприклад, у травні під час аналогічної атаки члени Armageddon спекулювали на темі окупованого Херсона.

Нагадаємо, українцям також розсилали електронні листи, що викрадають дані.

Окрім того, закарпатські ЗМІ отримували фейкові листи про нібито примусову мобілізацію місцевих угорців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Госспецсвязи Кібератака
NEWS
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися