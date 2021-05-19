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Хакеры, взломавшие трубопровод Colonial Pipeline, получили 90 млн долларов

Новина українською →
США, Среда 19 мая 2021 03:01
Хакеры, взломавшие трубопровод Colonial Pipeline, получили 90 млн долларов Фото: разработчик DarkSide получил 15,5 миллиона долларов (freepik.com)
Автор: Даша Харченко

Хакеры из DarkSide, взломавшие американский трубопровод Colonial Pipeline, получили 90 млн долларов в биткоинах. Перед этим они объявили о самороспуске.

Об этом сообщает NBC News.

Отмечается, что эксперты идентифицировали биткоин-кошелек, который хакеры использовали для сбора денег.

Разработчик DarkSide получил 15,5 миллиона долларов, а еще около 74,7 миллиона долларов поступили в его филиалы.

"Насколько нам известно, этот анализ включает все платежи, произведенные для DarkSide, однако могут быть выявлены и другие транзакции, а эти цифры стоит рассматривать как нижний предел", - заметил соучредитель Elliptic Том Робинсон.

Ранее сообщалось, что компания Colonial Pipeline выплатила хакерам 5 млн долларов. Это был выкуп за возобновление работы трубопровода.

Кроме того, группа хакеров DarkSide, которой предписывают взлом систем американской трубопроводной компании Colonial Pipeline, прекращает свою деятельность. Ее участники сообщили своим коллегам, что чувствуют давление со стороны правоохранителей.

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