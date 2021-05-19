Colonial Pipeline подтвердила выплату выкупа хакерам, но меньшего, чем пишут СМИ

Генеральный директор Colonial Pipeline Джозеф Блаунт подтвердил, что компания заплатила хакерам выкуп, чтобы возобновить работу топливного трубопровода. По его словам, компания Colonial Pipeline заплатила хакерам 4,4 млн долларов.

Как отметило издание, о проблемах в системе оператор Colonial Pipeline узнал утром 7 мая, когда сотрудник компании обнаружил на компьютере записку хакеров с требованием выкупа, а уже к вечеру Блаунт решил заплатить киберпреступникам.

Руководитель компании рассказал, что санкционировал выплату выкупа хакерам, поскольку он не был уверен касательно того, насколько сильно кибератака повредила системы Colonial Pipeline и сколько времени понадобится, чтобы возобновить работу трубопровода.

"Я знаю, что это было очень спорное решение. Мне было нелегко это делать. Признаюсь, мне было неудобно видеть, как деньги идут к таким людям. Но это было правильное решение для страны", - подчеркнул Блаунт.