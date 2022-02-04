Хакери обікрали криптомережу Wormhole на 320 млн доларів
Криптомережа Wormhole втратила 320 млн доларів внаслідок кібератаки. Хакери скористалися вразливістю мосту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Cointelegraph.
Що таке Wormhole?
Це платформа, яка дозволяє користувачам передавати криптовалюту через різні блокчейни. Вона блокує вхідний токен в смартконтракті й створює обгорнуту версію збереженого токена, який можна перенести до іншого ланцюжка.
Wormhole підтримує блокчейни:
- Solana;
- Avalanche;
- Oasis;
- Binance Smart Chain;
- Ethereum;
- Polygon;
- Terra.
Платформа відключила свою мережу під час розслідування й аналізу вразливості. Виявилося, що хакери викрали 120 тисяч токенів Ether на блокчейні Solana. 80 тисяч були конвертовані, інші ж - продані.
Wormhole направила повідомлення хакерам з пропозицією винагороди у розмірі 10 млн доларів за інформацію про вразливість системи й повернення викрадених коштів.
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