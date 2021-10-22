Хакеры за несколько часов взломали социальную платформу Дональда Трампа

Хакерам удалось взломать социальную сеть TRUTH Social, которая принадлежит бывшему президенту США Дональду Трампу, всего через несколько часов после объявления о ее создании. После этого бета-версию закрыли.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Отмечается, что хакеры создали поддельные учетные записи от имени:
В бета-версии хакеры обнародовали изображения свиней, заявления в адрес Дорси и расспрашивали о местопребывании жены Трампа.
Через некоторое время их заблокировали, а бета-версию платформы - закрыли.
Напомним, что РБК-Украина писало о том, что Дональд Трамп планирует запустить собственную социальную сеть.