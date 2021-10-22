Хакери за декілька годин зламали соціальну платформу Дональда Трампа

Хакерам вдалося зламати соціальну мережу TRUTH Social, яка належить колишньому президенту США Дональду Трампу, лише за декілька годин після оголошення про її створення. Після цього бета-версію закрили.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Зазначається, що хакери створили підроблені облікові записи від імені:
В бета-версії хакери оприлюднили зображення свиней, заяви на адресу Дорсі й розпитували про місцеперебування дружини Трампа.
Через деякий час їх заблокували, а бета-версію платформи - зачинили.
Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що Дональд Трамп планує запустити власну соціальну мережу.