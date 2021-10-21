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Трамп грозится запустить собственную социальную сеть

Новина українською →
США, Четверг 21 октября 2021 07:35
Трамп грозится запустить собственную социальную сеть Фото: Дональд Трамп, екс-президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Бывший президент США Дональд Трамп планирует запустить собственную социальную сеть. Это поможет ему делиться мыслями после блокировки аккаунтов в Facebook и Twitter и противостоять технологическим гигантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В заявлении Трампа говорится, что экс-президент планирует запустить платформу для социальных сетей под названием TRUTH Social. При этом запуск бета-версии будет возможен уже в ноябре и будет доступен для "приглашенных пользователей". Доступной для широкой публики соцсеть Трампа станет в начале следующего года.

Трамп отмечает, что запуск соцсети TRUTH Social позволит ему составить конкуренцию технологическим компаниям, которые отказали ему в мегафоне. Также Трамп таким образом намерен бороться с "тиранией больших технологий"

"Я рад, что скоро начну делиться своими мыслями о социальных сетях TRUTH и бороться против крупных технологий", - говорится в заявлении Трампа.

Truth social станет продуктом нового предприятия под названием Trump Media & Technology Group. Группа заявила, что стремится стать публичной компанией.

Напомним, что причастность Трампа и его окружения к штурму Капитолия пытается выяснить Конгресс США. Союзников экс-президента вызвали на допросы.

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Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
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