Хакеры начали маскировать свои атаки под рассылки о коронавирусе, - киберполиция

Киберпреступники осуществляют фишинг-атаки с использованием вредоносного ПО
Киберпреступники начали маскировать свои атаки под рассылки о коронавирусе. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции.
В сообщении отмечается, что хакеры быстро воспользовались ситуацией и активизировали свои атаки с использованием вредоносного программного обеспечения.
"Киберпреступники в большинстве стран мира, используя панические настроения среди граждан в период пандемии, осуществляют фишинг-атаки с использованием вредоносного программного обеспечения. Их целью является получение персональных данных пользователей сети, а именно логинов и паролей доступа к различным интернет-ресурсам: электронных почтовых ящиков, учетных записей социальных сетей, электронных кошельков и т.п. для дальнейшего присвоения денег", - предупреждают в НПУ.
В частности, хакеры замаскировали свои атаки под информирование граждан о развитии пандемии. Для введения в заблуждение они чаще всего используют в своих фишинг-рассылках ссылки на слово "Corona", а также распространяют вредоносное программное обеспечение путем копирования информационных панелей организаций, предоставляющих актуальную информацию о COVID-19.
Учитывая эти обстоятельства, киберполиция советует:
Кроме того, киберполиция открыла телефонную линию для информационной поддержки граждан.
Напомним, в начале марта в Украине презентовали запуск информационной кампании по кибербезопасности, над созданием которой работали специалисты Великобритании, Соединенных Штатов Америки и Украины.
Как писало РБК-Украина, в конце марта правоохранители разоблачили хакерскую группировку, которая обворовывала банковские счета с помощью вредоносного программного обеспечения. Киберпреступники похитили более 20 млн гривен.