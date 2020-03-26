СБУ разоблачила хакеров, обворовывавших банковские счета

Фото: компьютерное оборудование злоумышленников (ssu.gov.ua)

Злоумышленники похитили более 20 млн гривен

Правоохранители разоблачили хакерскую группировку, обворовывавшую банковские счета с помощью вредоносного программного обеспечения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Как установили правоохранители, хакеры с помощью электронных писем рассылали банковским клиентам вредоносное программное обеспечение, которое давало несанкционированный доступ к системе "Клиент-банк". Злоумышленникам удалось завладеть суммой свыше 20 млн гривен.

"Затем средства хакеры незаконно переводили на подставные банковские счета и выводили деньги. По предварительным данным, ущерб от преступной деятельности составляют более 20 миллионов гривен", - рассказали в СБУ.

Отмечается, что в ходе более 30 санкционированных обысков было изъято серверное и компьютерное оборудование, мобильные терминалы, банковские карты и документы.

"Сейчас 5 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361-1, ч. 5 ст. 185 и ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины", - заявили в службе.

Кроме того, одному из фигурантов дела уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, еще двоих отправили под круглосуточный домашний арест. В отношении других подозреваемых идет рассмотрение ходатайств.

Напомним, ранее сообщалось, что объем убытков от мошенничества с платежными картами в Украине в 2019 году составил 0,0042% от общего бюджета. Объем незаконных операций в 2019 году составляет около 150 млн гривен.