Хакеры могут воровать данные через пиратские программы: как обезопасить себя

Немало людей в Украине, да и во всем мире, используют нелицензионное программное обеспечение на своих компьютерах. Обычно пиратские программы можно установить бесплатно. Но стоит помнить, что использование нелицензионного софта может грозить потерей конфиденциальной информации, как пароли или данные платежных карт.

Например, на сайте компании-разработчика программного обеспечения Avast рассказывается о случаях распространения вирусов через сайты, которые заманивали пользователи через возможность загрузки взломанных версий популярной программы для очистки ПК CCleaner Pro Windows, а также Microsoft Office, Movavi Video Editor и тому подобное. При этом хакеры использовали алгоритм поисковой раскрутки для этих сайтов. То есть они занимали самые высокие позиции в результатах поиска.

Как обезопасить свои данные