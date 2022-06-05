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Пропаганда вместо матча с Уэльсом. Российские хакеры атаковали OLL.TV

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Киев, Воскресенье 05 июня 2022 20:35
Пропаганда вместо матча с Уэльсом. Российские хакеры атаковали OLL.TV Фото: трансляцию матча Уэльс - Украины прервали российские хакеры (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Российские хакеры взломали стриминговый сервис OLL.TV во время трансляции матча за последнюю путевку на Чемпионат мира по футболу между Уэльсом и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook директора по коммуникациям SCM Натальи Емченко.

В частности, в перерыве матча в эфир пошла трансляция новостей из так называемой "Донецкой народной республики".

"Сервис OLL. TV во время матча Украина - Уэльс взломан. Взломан русскими (они пытались вместо нашей сборной показать украинцам "федеральные каналы"). Мы приносим свои извинения зрителям. Пытаемся поднять платформу", - отметила Емченко.

По состоянию на 20:20 сервис OLL.TV полностью отключился. Трансляция доступна на телеканале "Индиго".

Напомним, сегодня Украина играет решающий матч против Уэльса, победитель которого получит путевку на Чемпионат мира 2022 в Катаре.

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Российская Федерация Украина Уэльс Футбол
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