Российские госсайты, СМИ и онлайн-магазины: Минцифры подытожило работу хакеров Украины
Фото: Минцифры подытожило работу хакеров Украины (freepik.com)
Только за последнюю неделю украинские хакеры атаковали более 450 российских сайтов. Среди них есть и сайты государственных учреждений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минцифри.
"Более 100 дней IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносить врагу удары. С 6 по 12 июня было атаковано более 450 российских онлайн-ресурсов", - пишет пресс-служба Минцифры.
Среди достижений ИТ-армии:
- DDoS-атаки на сайты госучреждений России;
- длительное блокирование информации на ресурсах Роспотребнадзора.
- россияне испытывали трудности с получением госуслуг онлайн;
- в Крыму строительные магазины были вынуждены перейти к офлайн-режиму работы, поскольку онлайн-магазины "упали" после многочисленных атак;
- многие российские СМИ ушли на "отдых" на неопределенный срок.
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