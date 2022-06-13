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Российские госсайты, СМИ и онлайн-магазины: Минцифры подытожило работу хакеров Украины

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Понедельник 13 июня 2022 12:04
Российские госсайты, СМИ и онлайн-магазины: Минцифры подытожило работу хакеров Украины Фото: Минцифры подытожило работу хакеров Украины (freepik.com)
Автор: Сергей Пышкин

Только за последнюю неделю украинские хакеры атаковали более 450 российских сайтов. Среди них есть и сайты государственных учреждений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минцифри.

"Более 100 дней IT-армия продолжает защищать киберфронт и наносить врагу удары. С 6 по 12 июня было атаковано более 450 российских онлайн-ресурсов", - пишет пресс-служба Минцифры.

Среди достижений ИТ-армии:

  • DDoS-атаки на сайты госучреждений России;
  • длительное блокирование информации на ресурсах Роспотребнадзора.
  • россияне испытывали трудности с получением госуслуг онлайн;
  • в Крыму строительные магазины были вынуждены перейти к офлайн-режиму работы, поскольку онлайн-магазины "упали" после многочисленных атак;
  • многие российские СМИ ушли на "отдых" на неопределенный срок.

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