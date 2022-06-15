ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Хакеры могут воровать данные через пиратские программы: как обезопасить себя

Новина українською →
Украина, Среда 15 июня 2022 05:42
Хакеры могут воровать данные через пиратские программы: как обезопасить себя Фото: иллюстративное изображение хакера (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Киберпреступники могут красть пароли и данные платежных карт через взломанные популярные программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи.

Немало людей в Украине, да и во всем мире, используют нелицензионное программное обеспечение на своих компьютерах. Обычно пиратские программы можно установить бесплатно. Но стоит помнить, что использование нелицензионного софта может грозить потерей конфиденциальной информации, как пароли или данные платежных карт.

Например, на сайте компании-разработчика программного обеспечения Avast рассказывается о случаях распространения вирусов через сайты, которые заманивали пользователи через возможность загрузки взломанных версий популярной программы для очистки ПК CCleaner Pro Windows, а также Microsoft Office, Movavi Video Editor и тому подобное. При этом хакеры использовали алгоритм поисковой раскрутки для этих сайтов. То есть они занимали самые высокие позиции в результатах поиска.

Как обезопасить свои данные

  1. Всегда загружайте лицензионное программное обеспечение, не используйте пиратские версии.
  2. Скачивайте программы с официальных сайтов компаний-разработчиков.
  3. Обращайте внимание на результаты выдачи в поисковике, чтобы не перейти на поддельный сайт.
  4. Если вы устанавливали подозрительные взломанные программы - удалите их.
  5. Обновляйте программное обеспечение.
  6. Избегайте использования российского софта (в условиях войны это особенно опасно для украинцев).

Напомним, в течение последней недели украинские хакеры атаковали более 450 российских сайтов, в частности, государственных учреждений.

Ранее во время трансляции футбольного матча Уэльс-Украина российские хакеры взломали стриминговый сервис OLL.TV.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госспецсвязи Кибератака
NEWS
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает