Хакери можуть красти дані через піратські програми: як убезпечити себе

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку .

Чимало людей в Україні, та й у всьому світі, використовують неліцензійне програмне забезпечення на своїх комп’ютерах. Зазвичай піратські програми можна встановити безкоштовно. Але варто пам’ятати, що використання неліцензійного софту може загрожувати втратою конфіденційної інформації, як паролі чи дані платіжних карток.

Наприклад, на сайті компанії-розробника програмного забезпечення Avast розповідається про випадки поширення вірусів через сайти, які заманювали користувачі через можливість завантаження зламаних версій популярної програми для очищення ПК CCleaner Pro Windows, а також Microsoft Office, Movavi Video Editor тощо. При цьоу хакери використовували алгоритм пошукової розкрутки для цих сайтів. Тобто вони займали найвищі позиції у результатах пошуку.

Як убезпечити свої дані