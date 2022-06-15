Хакери можуть красти дані через піратські програми: як убезпечити себе
Кіберзлочинці можуть красти паролі чи дані платіжних карток через зламані популярні програм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.
Чимало людей в Україні, та й у всьому світі, використовують неліцензійне програмне забезпечення на своїх комп’ютерах. Зазвичай піратські програми можна встановити безкоштовно. Але варто пам’ятати, що використання неліцензійного софту може загрожувати втратою конфіденційної інформації, як паролі чи дані платіжних карток.
Наприклад, на сайті компанії-розробника програмного забезпечення Avast розповідається про випадки поширення вірусів через сайти, які заманювали користувачі через можливість завантаження зламаних версій популярної програми для очищення ПК CCleaner Pro Windows, а також Microsoft Office, Movavi Video Editor тощо. При цьоу хакери використовували алгоритм пошукової розкрутки для цих сайтів. Тобто вони займали найвищі позиції у результатах пошуку.
Як убезпечити свої дані
- Завжди завантажуйте ліцензійне програмне забезпечення, не використовуйте піратські версії.
- Скачуйте програми з офіційних сайтів компаній-розробників.
- Звертайте увагу на результати видачі у пошуковику, аби не перейти на підробний сайт.
- Якщо ви встановлювали підозрілі зламані програми - видаліть їх.
- Оновлюйте програмне забезпечення.
- Уникайте використання російського софту (в умовах війни це особливо небезпечно для українців).
Нагадаємо, протягом останього тижня українські хакери атакували більше ніж 450 російських сайтів, зокрема, державних установ.
Раніше під час трансляції футбольного матчу Уельс-Україна російські хакери зламали стрімінговий сервіс OLL.TV.