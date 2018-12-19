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Хакеры читали дипломатическую переписку ЕС более трех лет, - NYT

Новости » Политика    19.12.2018 - 16:17
Хакеры читали дипломатическую переписку ЕС более трех лет, - NYT
Иллюстративное фото (Pixabey)

В ЕК заявили, что зафиксировали предполагаемый взлом системы связи комиссии

Хакеры, предположительно из Китая, читали дипломатическую переписку, которой страны ЕС обменивались по защищенным каналам, более трех лет. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на издание The New York Times.

Издание отмечает, что взлом обнаружила технологическая компания Area 1. Компанию основали бывшие сотрудники Агентства по нацбезопасности США.

Отмечается, что депеши копировались из защищенной сети и выгружались на специально созданный для этого веб-сайт. Так, Специалисты Area 1 передали The New York Times более тысячи сообщений, доступных хакерам.

Так, в опубликованных депешах дипломаты ЕС выражали беспокойство по поводу непредсказуемой политики США под управлением Дональда Трампа, обсуждали проблемы в отношениях ЕС с Россией и Китаем, а также оценивали риски, что Иран возобновит свою ядерную программу. ​

Дипломаты также анализировали итоги публичных и частных встреч мировых лидеров - Трампа и Владимира Путина, Си Цзиньпина с главой Евросовета Дональдом Туском.

Эксперты полагают, что методы, которые использовали хакеры, напоминают методы работы специализированного подразделения Народной армии Китая - 3PLA.

"Обладая более чем десятилетним опытом противодействия кибероперациям Пекина, мы не сомневаемся, что эта кампания связана с правительством Китая", - заявил один из экспертов Area 1 Блейк Дарче.

Подчеркнем также, что замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис подтвердил, что был зафиксирован предполагаемый взлом системы связи комиссии.

"Мы относимся к этому серьезно, но мы не можем комментировать возможные утечки", - сказал он и добавил, что данный вопрос будет тщательно расследован.

Напомним, ранее сообщалось, что китайские хакеры за последние 18 месяцев неоднократно атаковали компании, поставляющие оборудование для ВМС США.

Как писало РБК-Украина ранее, иранские хакеры из группы Charming Kitten пытались взломать электронную почту чиновников США, которые следят за соблюдением санкций против Ирана.

Добавим также, хакеры взломали сайт французского Министерства иностранных дел, похитив персональные данные с платформы регистрации путешественников.

Китайские хакеры похитили секретные данные ВМС США, - WSJ Иранские хакеры атаковали чиновников США, ответственных за санкции
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