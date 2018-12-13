Хакеры взломали базу данных МИД Франции

Фото: хакерские атаки (Pixabey)

В МИД Франции заверили, что предприняты все необходимые меры для предотвращения повторного взлома

Хакеры взломали сайт французского внешнеполитического ведомства, похитив персональные данные с платформы регистрации путешественников. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу МИД Франции.

В 2010 году министерство создало платформу Ariane, позволяющую путешественникам после регистрации получать различного рода информацию, в частности, о том, насколько путешествие в ту или страну безопасно.

"Личные данные, оставленные при регистрации на платформе, были украдены", - указывается в сообщении ведомства.

Отмечается, что похищенная информация "не содержит секретных финансовых данных или сведений, которые могут раскрыть место назначения поездок, заявленных Ariane. В МИД Франции заверили, что предприняты все необходимые меры для предотвращения повторного взлома.

"Сервис Ariane продолжает свою работу. Эти инциденты не ставят под сомнение его надежность и полезность для безопасности поездок французов за границу", - говорится в сообщаении.

Отметим, США, Китай и РФ отказались подписать договор об усилении борьбы с киберпреступностью.

Ранее Служба безопасности и информации (BIS) Чехии заявила, что российские хакеры причастны к кибератакам на чешские Минобороны и Министерство иностранных дел.