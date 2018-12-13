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Иранские хакеры атаковали чиновников США, ответственных за санкции

Новости » Телеком & IT    13.12.2018 - 22:46
Иранские хакеры атаковали чиновников США, ответственных за санкции
Иллюстративное фото (flickr.com/iabeta)

В числе атакованных лиц оказались высокопоставленные критики и сторонники ядерной сделки

Иранские хакеры из группы Charming Kitten пытались взломать электронную почту чиновников США, которые следят за соблюдением санкций против Ирана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

В частности, агентство проанализировало данные британской компании Certfa, которая занимается вопросами кибербезопасности.

Кроме того, в числе атакованных лиц оказались высокопоставленные критики и сторонники ядерной сделки, заключенной между Вашингтоном и Тегераном в 2015 году.  Также иранские хакеры пытались атаковать арабских ученых-атомщиков, иранских гражданских активистов и экспертов из вашингтонской аналитики.

Сотрудник Американского института предпринимательства 
Фредерик Каган выразил мнение, что кибершпионаж со стороны Ирана связан с санкциями, которые ввела администрация Дональда Трампа против Тегерана.

Напомним, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Администрация президента США Дональда Трампа восстановила все санкции против Ирана, которые были сняты в рамках сделки 2015 года. Санкции затрагивают экспорт нефти, судоходство, банковскую и все остальные отрасли, которые касаются экономики.

Администрация президента США Дональда Трампа призвала Европу ввести жесткие новые санкции против Ирана в связи с его программой баллистических ракет. 

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