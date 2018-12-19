Хакери читали дипломатичне листування ЄС більше трьох років, - NYT

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У ЄК заявили, що зафіксували ймовірний злом системи зв'язку комісії

Хакери, імовірно з Китаю, читали дипломатичне листування, яким країни ЄС обмінювалися по захищених каналах, більше трьох років. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання The New York Times.

Видання зазначає, що злом виявила технологічна компанія Area 1. Компанію заснували колишні співробітники Агентства з нацбезпеки США.

Відзначається, що депеші копіювалися із захищеної мережі і вивантажувалися на спеціально створений для цього веб-сайт. Так, Фахівці Area 1 передали The New York Times понад тисячу повідомлень, доступних хакерам.

Так, в опублікованих депешах дипломати ЄС висловлювали занепокоєння з приводу непередбачуваної політики США під управлінням Дональда Трампа, обговорювали проблеми у відносинах ЄС з Росією і Китаєм, а також оцінювали ризики, що Іран відновить свою ядерну програму.

Дипломати також аналізували підсумки публічних і приватних зустрічей світових лідерів - Трампа і Володимира Путіна, Сі Цзіньпіна з главою Євроради Дональдом Туском.

Експерти вважають, що методи, які використовували хакери, нагадують методи роботи спеціалізованого підрозділу Народної армії Китаю - 3PLA.

"Маючи більш ніж десятирічний досвід протидії кіберопераціям Пекіну, ми не сумніваємося, що ця кампанія пов'язана з урядом Китаю", - заявив один з експертів Area 1 Блейк Дарчіа.

Підкреслимо також, заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що був зафіксований ймовірний злом системи зв'язку комісії.

"Ми ставимося до цього серйозно, але ми не можемо коментувати можливі витоки", - сказав він і додав, що дане питання буде ретельно розслідуване.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайські хакери за останні 18 місяців неодноразово атакували компанії, які постачають обладнання для ВМС США.

Як писало РБК-Україна раніше, іранські хакери з групи Charming Kitten намагалися зламати електронну пошту чиновників США, які стежать за дотриманням санкцій проти Ірану.

Додамо також, хакери зламали сайт французького Міністерства закордонних справ, викравши персональні дані з платформи реєстрації мандрівників.