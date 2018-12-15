Китайские хакеры похитили секретные данные ВМС США, - WSJ

Фото: хакерская атака (pixabey)

Кибератаки велись на различные компании, связанные с военно-промышленным комплексом

Китайские хакеры за последние 18 месяцев неоднократно атаковали компании, поставляющие оборудование для ВМС США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как сообщается, кибератаки велись на различные компании, связанные с военно-промышленным комплексом, однако флот и ВВС оказались наиболее интересными для нападения.

При этом атакам подвергаются как крупные производители, так и мелкие компании, связанные с военными. Так, например, в июне хакеры украли секретную информацию по сверхзвуковой противокорабельной ракете, которую планировалось устанавливать на американские подводные лодки.

Кроме того, атакам подвергались также университеты, в которых есть исследовательские лаборатории, проводящие работы в интересах Пентагона.

Напомним, ранее сообщалось, что иранские хакеры из группы Charming Kitten пытались взломать электронную почту чиновников США, которые следят за соблюдением санкций против Ирана.

Также в числе атакованных лиц оказались высокопоставленные критики и сторонники ядерной сделки, заключенной между Вашингтоном и Тегераном в 2015 году. Также иранские хакеры пытались атаковать арабских ученых-атомщиков, иранских гражданских активистов и экспертов из вашингтонской аналитики.