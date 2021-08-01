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Хакеры атаковали систему COVID-вакцинации в Италии

Автор: Дмитрий Левицкий

В итальянском столичном регионе Лацио зафиксировали хакерскую атаку на систему вакцинации от коронавируса. Хакеры атаковали компанию, которая управляет назначениями вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

"Идет мощная хакерская атака на региональную базу данных", - сообщили власти итальянского региона.

По состоянию на сейчас все системы были отключены, в частности система регионального портала здравоохранения и сети вакцинации от коронавируса. Власти региона предупредили, что из-за этой хакерской атаки программу вакцинации могут отложить.

"Это очень мощная хакерская атака, очень серьезная... все вышло из строя. Вся региональная система находится под атакой", - сказал менеджер по здравоохранению региона Лацио.

Сейчас полиция и прокуратура изучают эту ситуацию и могут начать расследование, чтобы выяснить, кто стоит за этой хакерской атакой.

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хакерыИталияВакцинацияКоронавирус