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Хакери атакували систему COVID-вакцинації в Італії

Автор: Дмитро Левицький

В італійському столичному регіоні Лаціо зафіксували хакерську атаку на систему вакцинації від коронавірусу. Хакери атакували компанію, яка управляє призначеннями вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

"Йде потужна хакерська атака на регіональну базу даних", - повідомила влада італійського регіону.

Наразі всі системи були вимкнені, зокрема система регіонального порталу охорони здоров'я та мережі вакцинації від коронавірусу. Влада регіону попередила, що через цю хакерську атаку програму вакцинації можуть відкласти.

"Це дуже потужна хакерська атака, дуже серйозна... все вийшло з ладу. Вся регіональна система перебуває під атакою", - сказав менеджер з охорони здоров'я регіону Лаціо.

Наразі поліція та прокуратура вивчають цю ситуацію та можуть почати розслідування, щоб з'ясувати, хто стоїть за цією хакерською атакою.

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хакериІталіяВакцинаціяКоронавірус